Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor
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Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor

18.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:49
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ın yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, 19-20 Kasım tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dr. Abdullah'ın ülkemizde yapacağı görüşmelerde Afganistan Barış Süreci'ne ilişkin gelişmeler ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

ANKARA, -

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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