Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son vermesini istedi

Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ işgaline derhal son vermesini istedi.

Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ işgaline derhal son vermesini istedi.

Meclisteki milletvekillerinin kararıyla bugünkü oturumda okunan bildiride, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu, Ermenistan'ın işgalci güçlerinin bu topraklardan derhal ve koşulsuz geri çekilmesi istendi.

Afganistan Milli Meclisi'nin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklardaki sivillere yönelik saldırılarını kınadığı ifade edilen bildiride, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Dağlık Karabağ konusundaki kararının derhal uygulanması gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca Afganistan'ın, egemenliği, toprak bütünlüğünü savunması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.

Öte yandan Afganistan Dışişleri Bakanlığı da geçen günlerde Azerbaycan'a destek mesajı yayınlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat