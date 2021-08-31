Afganistan: Kabil'den son ABD askerleri de ayrıldı

ABD Ordusu, son Amerikan askerinin Afganistan'dan çekildiğini duyurdu ve Washington'ın Afganistan'daki 20 yıllık askeri müdahalesi, Taliban'ın ülkenin denetimini ele geçirmesiyle sonuçlandı.

ABD Ordusu, son Amerikan askerinin Afganistan'dan çekildiğini duyurdu ve Washington'ın Afganistan'daki 20 yıllık askeri müdahalesi, Taliban'ın ülkenin denetimini ele geçirmesiyle sonuçlandı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için için buradayım" dedi.

General McKenzie, Kabil saatiyle geceyarısından hemen önce son olarak bir C-17 kargo uçağının Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

Son uçuşun, iki hafta süren tahliye operasyonuna IŞİD-Horasan örgütünün düzenlediği iki saldırının ardından geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Mckenzie, Taliban'ın tahliye ve son uçuşların gerçekleştirilmesinde "çok yararlı ve kullanışlı" olduğunu belirtti.

Son Amerikan uçağının kalkmasının ardından, başkentte kutlama için yapılan silah atışları duyuldu.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri, 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001'de Taliban yönetimin devirmek için Afganistan'a girmişti.