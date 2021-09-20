Afganistan: Kabil'deki kadın belediye çalışanlarına Taliban 'evde kalın talimatı' verdi - Haberler
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BBC

Afganistan: Kabil'deki kadın belediye çalışanlarına Taliban 'evde kalın talimatı' verdi

BBC - Haberler | Dünya
Afganistan: Kabil'deki kadın belediye çalışanlarına Taliban 'evde kalın talimatı' verdi

Kısa bir süre önce yeni hükümeti kurduğunu açıklayan Taliban, kadınlara yönelik sert uygulamalarını sürdürüyor.

Kısa bir süre önce yeni hükümeti kurduğunu açıklayan Taliban, kadınlara yönelik sert uygulamalarını sürdürüyor. Okulların kız öğrencilere açılmaması ve kadınların eylemlerine şiddetli müdahalenin ardından şimdi de hükümet için çalışan kadın görevlilere evde kalmaları talimatı verildi.

15 Ağustos'ta Başkent Kabil'e giren ve bir süre sonra hükümet kurduğunu açıklayan Taliban'ın Kabil Valisi Hamdullah Nomany, Kabil yerel yönetiminde çalışan kadınlara işe gelmemelerini söyledi.

Bu kural, sadece "pozisyonu bir erkek çalışan tarafından doldurulamayan kadınlar için" geçerli olmayacak.

Nomany, açıklamasında "Taliban'ın bir süre için kadınların çalışmaya son vermesinin faydalı olacağına karar verdiğini" söyledi.

Taliban, daha önce yönetimde olduğu 1996-2001 arasında kadınlara yönelik sert uygulamalarını devam ettirmeyeceğini, daha ılımlı bir politika izleyeceğini savunuyor; "İslami kurallar çerçevesinde kadın haklarına saygı gösterilecek" diyordu.

Ancak ülkenin büyük bir kesiminde kontrolü ele geçirdiğinden bu yana özellikle kadınlara yönelik çok sert uygulamaları yeniden devreye soktu.

20 yıl önce de kadınların eğitim alması ve çalışması yasaktı.

Taliban bu hafta açılan ortaokullara sadece erkek öğrencilerin ve erkek öğretmenlerin gitmesine izin verdi. Kız öğrenciler için okulların "daha sonra açılacağını" duyurdu.

Ülke genelinde kadın çalışanların da "güvenlik sağlanana kadar evde kalmalarına" karar veren Taliban, yeni uygulamalara karşı protesto gösterileri düzenleyen kadınlara da şiddet kullanarak müdahale etti.

Taliban'ın ABD çekilmeden önce iktidarda olan Afgan hükümetinin kurduğu Kadın Bakanlığı'nı da kapattığı, bunun yerine sert şekilde yorumlanan Şeriat kurallarını uygulamak üzere yeni bir birim oluşturduğu belirtiliyor.

Kabil Valisi'ne göre, belediyede çalışan 3.000 çalışanın yaklaşık üçte biri kadın. Bunlardan bazıları, işlerin aksamaması için işe gitmeye devam edebilecek

"Örneğin şehir genelinde erkeklerin gidemediği kadın tuvaletlerinde çalışan kadınlar, işlerine gitmeye devam edebilir. Ancak erkeklerin de yapabileceği işleri yapan kadınlara, durum normalleşene kadar evde kalmalarını söyledik. Maaşları ödenmeye devam edecek."

Pazar günü bir grup kadın, Kadın Bakanlığı'nın önünde toplanarak bakanlığın feshedilmesini protesto etti.

Bir yandan da Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Taliban'ın Kabil'e girmesinden bu yana işlerini yürütemediğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan örgüt, tüm araçları ve bilgisayarlarına Taliban tarafından el konulduğunu duyurdu.

Celalabad'daki saldırıları IŞİD üstlendi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından güçlenen IŞİD'in saldırıları da devam ediyor.

Ülkenin doğusundaki Celalabad'da Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen saldırıları IŞİD, Amaaq Haber Ajansı adını verdikleri hesap aracılığıyla Telegram hesaplarından duyurdu.

Mesajda belirtilen "35'ten fazla Taliban militanının hayatını kaybettiği ya da yaralandığı" iddialarına henüz Taliban'dan yanıt gelmedi.

Reuters, görgü tanıkları ve hastane çalışanlarına dayandırdığı haberinde, Cumartesi günü Celalabad'da düzenlenen saldırılarda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin yaralandığını belirtti.

BBC
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