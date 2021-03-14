Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak

14.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:59
Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak

Afganistan hükümeti, İstanbul ve Moskova'da düzenlenecek barış toplantılarına katılacaklarını açıkladı.

Afganistan hükümeti, İstanbul ve Moskova'da düzenlenecek barış toplantılarına katılacaklarını açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, İstanbul ve Moskova toplantısına katılmaya hazırlandığını söyledi.

Afganistan hükümetini temsilen bu iki toplantıya kaç kişinin katılacağının henüz netleşmediğini aktaran Muhib, bu konuda Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi ile Dışişleri Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Muhib, sadece Taliban ile barışın sonuç vermeyeceğinin, Afganistan savaşına müdahil ülkelerle de barış sürecinin görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rus hükümeti 18 Mart'ta, Türk hükümeti de nisanda toplantıya ev sahipliği yapacak

Afganistan'da barışın sağlanması için Rus hükümeti 18 Mart'ta, Türk hükümeti de nisanda barış süreci toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

İkinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere ise Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmişti.

Görüşmeler, 22 Şubat'ta tekrar başladı ancak üç haftayı aşkın sürede sadece bir görüşme yapılabildi.

Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, barış görüşmelerinin sürdürülmesi için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Akif Ersoy Ayşe Keşir Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:07:33. #1.14#
title