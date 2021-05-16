Afganistan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini şiddetle kınadı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini şiddetle kınadı.

Bakan Atmar, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Atmar, ramazan ayı ve bayramı süresince İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Afganistan halkının Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Atmar, Afganistan'ın, Filistin halkının meşru hakkı olan, BM Güvenlik Konseyinin kararı ile belirlenen sınırlar içinde bağımsız ülke olma hakkını desteklediğini belirtti.

Atmar, Afganistan'ın, İsrail'in saldırılarını acil durdurmasını istediğini kaydetti.

İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade eden Atmar, yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat