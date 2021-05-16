Afganistan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Afganistan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini şiddetle kınadı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini şiddetle kınadı.

Bakan Atmar, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Atmar, ramazan ayı ve bayramı süresince İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Afganistan halkının Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Atmar, Afganistan'ın, Filistin halkının meşru hakkı olan, BM Güvenlik Konseyinin kararı ile belirlenen sınırlar içinde bağımsız ülke olma hakkını desteklediğini belirtti.

Atmar, Afganistan'ın, İsrail'in saldırılarını acil durdurmasını istediğini kaydetti.

İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade eden Atmar, yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Demir Sergey Lavrov Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Serdar Ortaç Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 16:16:37. #1.15#

title