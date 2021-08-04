Afganistan'ın üç büyük kentinde Taliban ile çatışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'ın üç büyük kentinde Taliban ile çatışmalar devam ediyor

Afganistan'ın üç büyük kentinde Taliban ile çatışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın güneyindeki Helmand, batısındaki Herat ve kuzeyindeki Cüzcan vilayet merkezlerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand, batısındaki Herat ve kuzeyindeki Cüzcan vilayet merkezlerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Helmand İl Şura Vekili Ataullah Afgan, basına yaptığı açıklamada, militanlarla güvenlik güçleri arasında Helmand merkezinin birkaç noktasında çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Militanların son birkaç gündür Helmand'ın merkezindeki hapishaneyi ele geçirmek için çatıştığını ifade eden Afgan, çatışmalarda Taliban'ın ağır kayıplar verdiğini ve güvenlik güçlerinden de ölenlerin olduğunu belirtti.

Öte yandan, 215 Meyvend Kolordu Komutanı General Sami Sadat, çatışmalarda sivillerin zarar görmemesi için kent sakinlerinin bir an önce Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrini terk etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde dün son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Herat ve Cüzcan'da çatışmalar şiddetlendi

Herat Emniyet yetkilileri, militanlarla güvenlik güçleri arasında Herat Uluslararası Havalimanı çevresinde devam ettiğini belirtti.

Herat Valisi Abdul Sabur Kani, Taliban'a karşı Herat'ın farklı noktalarında operasyonların devam ettiğini, militanların kent merkezi ve çevresinden tamamen temizleneceğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, militanların Cüzcan'ın merkezi Şibirgan şehrinde 2 koldan saldırı başlatmasının ardından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 57 militanın öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 18 militanın yaralandığı vurgulandı.

Şibirgan sakinleri ise militanların kent merkezine çok yaklaştığını ve çatışma nedeniyle evlerinden dışarıya dahi çıkamadıkları bilgisini paylaştı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olarak da bilinen Şibirgan şehrinde yaklaşık 2 haftadır şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evinin önündeki bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü açıklandı
Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evinin önündeki bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü açıklandı
Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti
Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Abdullah Avcı Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'ın üç büyük kentinde Taliban ile çatışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:07:12. #1.15#

title