Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi: "Afgan siyasi taraflarda barış için ciddi bir irade var"

13.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:50

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival, Afganistan barışı için tüm siyasi taraflarda ciddi bir iradenin olduğunu belirterek, ülkede ateşkesin uygulanması ve Afganlılar arasında başlayacak müzakerelerle krizin sona ereceğine inandığını söyledi.

Lival, AA muhabirine yaptığı açıklamada Afganistan'da ABD-Hükümet-Taliban arasında devam eden barış görüşmeleri ve İran'daki Çabahar Limanı'nın bu ülke ekonomisi için taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Afganistan barışı için tüm Afgan siyasi taraflarda ciddi bir irade var"

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından iş başına geçecek hükümetin önceliğinin barış müzakerelerine siyasi bir kimlik kazandırmak olacağını ifade eden Lival, "Afganistan barışı için tüm Afgan siyasi taraflarda ciddi bir irade var. Muhalifler, bölge ülkeleri ve dünyanın büyük güçleri Afganistan'daki barışın temin edilmesi için çaba gösteriyor." diye konuştu.

Yönetim ve halkın, iç barışın ulusal politikanın önceliği arasında yer almasından yana olduğunu kaydeden Lival, "Afganistan'da barışın gerçekleşeceğine inanıyoruz ancak bunun için ortaya konulan çözüm yolları ve mekanizmalar üzerinde çalışılmalı, konuşulmalı ve bununla ilgili Afgan taraflar arasında müzakere yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Barış için ülke içinde ve komşular arasında genel bir uzlaşıya ihtiyaç olduğuna ve Birleşmiş Milletler'de (BM) de Afganistan barışı için görüş birliği sağlanması gerektiğine işaret eden Lival, "Ülkede ateşkesin uygulanması ve Afganlılar arasında başlayacak müzakerelerle kısa sürede izzetli bir barışa ulaşacağımıza ve krizin sona ereceğine inanıyorum." görüşlerini paylaştı.

"Çabahar, Afganistan'ın dünya pazarlarına açılması için en önemli alternatif güzergah"

Hindistan, Afganistan ve İran arasında Çabahar Limanı üzerinden gerçekleşen transit geçişler için bazı pürüzlerin olduğunu ancak üç ülkenin çabasıyla bunların aşılacağını dile getiren Lival, şöyle devam etti:

"Afganistan, ekonomik kalkınma için bölgesel alternatif transit güzergahlara ihtiyaç duyuyor. Çabahar Limanı, Afganistan'ın dünya pazarlarına açılması için en önemli alternatif güzergah."

Lival, Çabahar Limanı'nın Afganistan'ın çabalarıyla ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf tutulduğunu ve Afganistan'ın İran'a yaptığı yatırım miktarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran'da Afgan anne ya da babadan dünyaya gelip kimlik sahibi olmayan çocuklarla ilgili net bir veriye sahip olmadıklarını ancak ülkede kimlik tespiti yapılması gereken yaklaşık 850 bin göçmen olduğunu aktaran Lival, Tahran yönetiminin İranlı anne ve Afgan babadan dünyaya gelen çocuklara vatandaşlık verilmesiyle ilgili yasal düzenleme yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA