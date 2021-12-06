Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık sorunları artıyor - Haberler
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Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık sorunları artıyor

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Sağlık ocağı binası Doktorun hastaları muayene etmesi Sırasını bekleyen vatandaşlar Doktor Sher Khan ile röportaj HOST - Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık hizmetleri aksarken bölgede yaşayan halk sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Sağlık ocağı binası

Doktorun hastaları muayene etmesi

Sırasını bekleyen vatandaşlar

Doktor Sher Khan ile röportaj HOST - Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık hizmetleri aksarken bölgede yaşayan halk sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyor. Host kentinin sınıra yakın olan bölgesindeki bir sağlık ocağı 10 bin Afganlının sağlık hizmeti alabildiği tek yer. Klinikteki yetersiz tıbbi malzeme ve doktor sayısı ise bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık sorunları artıyor

Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık sorunları artıyor

Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık sorunları artıyor

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

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