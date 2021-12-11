Afganistan'ın Pencşir vilayetinde günlük yaşam kısmi olarak devam ediyor - Haberler
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Afganistan'ın Pencşir vilayetinde günlük yaşam kısmi olarak devam ediyor

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban'ın en son kontrolüne aldığı vilayet olan Pencşir'de günlük yaşam kısmi olarak normale dönmeye başladı.

Afganistan'da Taliban'ın en son kontrolüne aldığı vilayet olan Pencşir'de günlük yaşam kısmi olarak normale dönmeye başladı. Vilayet merkezi Bazarak'ta bazı dükkan ve işyerlerinin kapalı olduğu gözlemlendi. Vilayette Taliban'a karşı direnen ve büyük çoğunluğunu Taciklerin oluşturduğu Ahmed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taliban güçlerine karşı sürdürdüğü direnişin dağlarda devam ettiğini belirtiyor. Taliban güçleri vilayetin giriş ve çıkışlarında halen sıkı kontrol uygulamalarını sürdürüyor. Başkent Kabil'in 150 kilometre kuzeydoğusundaki Pencşir vilayeti 6 Eylül'de Taliban kontrolüne geçmişti. Taliban yetkililerinden alınan bilgiye göre, çatışmalar nedeniyle yerinden olan Pencşirlilerin yüzde 60'ı evlerine dönerken, kalanların dönmesi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde günlük yaşam kısmi olarak devam ediyor

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde günlük yaşam kısmi olarak devam ediyor

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde günlük yaşam kısmi olarak devam ediyor

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.'

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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