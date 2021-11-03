Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı ve silahlı saldırılarda 6 kişi öldü - Haberler
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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı ve silahlı saldırılarda 6 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı ve silahlı saldırılarda 6 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde son 24 saatte düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde son 24 saatte düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, dün öğleden sonra Nangarhar'ın Ade-i Kabil ve Gümrük bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca dün akşam saatlerinde Nangarhar'ın merkezinde bir sivil aktivistin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan Nangarhar'ın 8. Polis bölgesinde bugün öğleden sonra Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini aktaran yetkililer, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

İlk 3 saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği döt büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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