- Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ve saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve...

- Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ve saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.