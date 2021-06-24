Afganistan'ın kuzeyindeki Gurzivan ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gurzivan ilçesinde Taliban kontrolü ele geçirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gurzivan ilçesinde Taliban kontrolü ele geçirdi.

Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gurzivan ilçesine dün akşam saatlerinde saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini belirtti.

Nuri, ilçe merkezindeki 200'den fazla güvenlik görevlisinin Taliban'a teslim olduğunu kaydetti.

130 Taliban üyesi hükümete teslim oldu

???????Herat Valisi Abdul Sabur Kani, Herat'ın Zirkuh ilçesinde devlet güçlerine karşı savaşan 130 militanın silahlarıyla birlikte teslim olduğunu aktardı.

Kani, söz konusu militanların teslim olmasının bölgenin güvenliğine olumlu etki yapacağını vurguladı.

Şiddet olayları arttı

Ülkede barış süreci belirsizliğini korurken, saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat