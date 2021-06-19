Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab ve Cüzcan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab ve Cüzcan vilayetlerinde 2 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti.

Faryab İl Şura Vekili Abdul Ahad İlbek, basına yaptığı açıklamada, militanların Faryab'ın Hoca Sebzpoş ilçesine saldırı düzenlediğini söyledi.

İlçe merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden İlbek, ilçe merkezindeki çok sayıda güvenlik görevlisinin Taliban militanlarına teslim olduğunu belirtti.

Öte yandan Cüzcan İl Şura Başkanı Yardımcısı Emruddin Danişcu da Cüzcan'ın Murdiyan ilçesinin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini kaydetti.

Militanların ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 16 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Danişcu, 14 güvenlik görevlisinin de Taliban tarafından rehin alındığını bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Hoca Sebzpoş ve Murdiyan ilçelerindeki tüm kamu binaları ve karakolların militanların kontrolüne geçtiği belirtildi.

Ülkede barış süreci konusunda belirsizlik sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ay içerinde ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 20'yi geçti.

BM verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelindeki 407 ilçeden 90'ını ele geçirmiş durumda.

Ülkenin 34 vilayet merkezi ise hükümetin kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında hakimiyet mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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