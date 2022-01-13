Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı protesto gösterisi düzenlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban'ın Özbek asıllı komutanı Mahdum Alim Rabbani'nin Taliban güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından protesto gösterisi düzenlendi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Rabbani'nin diğer Taliban komutanları tarafından gözaltına alınması, Faryab'ın merkezi Meymene şehrinde protesto edildi.

Göstericilerin, Rabbani'nin acilen serbest bırakılmasını istediği ve kentteki Peştun kökenli Taliban mensuplarının araçlarıyla silahlarının Özbek Taliban mensupları tarafından alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, Meymene merkezinin güvenliğinin Özbek Taliban mensuplarınca sağlandığını söyledi.

Rabbani, daha önce de Taliban'ın askeri komisyonunun Faryab sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Taliban sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterilerin son bulduğunu belirtti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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