Afganistan'ın kuzeyinde otele saldırı: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenledi. Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü ancak çatışmaların devam ettiğini bildirdi
Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.
Saldırının hedefindeki otel, emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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