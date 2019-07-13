Afganistan'ın kuzeyinde otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Saldırının hedefindeki otel, emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle