Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin merkezi Aybek şehri Taliban kontrolüne geçti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin merkezi Aybek şehri Taliban kontrolüne geçti.

Samangan İl Şura Vekili Muhammed Haşim Serveri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların dün gece saatlerinde Aybek şehrine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Çatışmaların ardından öğleden sonra vilayet merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Serveri, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Serveri, Samangan'ın 7 ilçesinden 3'ünün hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğunu kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Aybek'te tüm kamu binalarını ele geçirdiği iddia edildi.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne girdiği yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunun tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Taliban güçlerinin kuzeydeki son ilerleyişleri ile yine Afganistan'ın önemli şehirlerinden olan Mezar-ı Şerif çevrelenmiş oldu. Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 700 bin bin nüfusa sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat