Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh ve Baglan vilayetlerinde 4 ilçede Taliban kontrolü ele geçirdi.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh ve Baglan vilayetlerinde 4 ilçede Taliban kontrolü ele geçirdi.

Belh İl Şura Vekili Sayed Abdullah Mesrur, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerine eş zamanlı olarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Söz konusu 3 ilçenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Mesrur, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Öte yandan Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aymak da Baglan'ın Cilge ilçesinde kontrolün Taliban militanlarının eline geçtiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada da 4 ilçenin ele geçirildiği doğrulandı.

Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Hanaka ve Faizabad ilçelerinde de "kontrolün sağlandığı" ileri sürüldü.

Dün de ülkenin kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 30'u geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 100'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 12:41:16. #1.15#

title