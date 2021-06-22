Afganistan'ın kuzeyinde 31 Taliban üyesi öldürüldü
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Afganistan'ın kuzeyinde 31 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyinde 31 Taliban üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde Taliban'a karşı düzenlenen operasyonda 31 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde Taliban'a karşı düzenlenen operasyonda 31 militanın öldürüldüğü bildirildi.

209. Şahin Kolordu Komutanlığı, güvenlik güçlerinin Belh ilçesi ve Mezar-ı Şerif kenti çevresinde militanlara karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sonucu 31 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, Belh ilçesinin Taliban'dan geri alındığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda militanların, Mezar-ı Şerif çevresinden de uzaklaştırıldığı vurgulandı.

Taliban ise yaptığı açıklamada, Belh ilçesinin kontrolünü elinde tuttuğunu iddia etti.

Militanlar dün akşam saatlerinde Belh ilçesini ele geçirdikten sonra Mezar-ı Şerif giriş kapısına kadar ilerlemişti.

Öte yandan dün sabah saatlerinde de Taliban militanları, Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

İki gün önce ise ülkenin kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 30'u geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
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