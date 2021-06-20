Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyinde 2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Çarbulak ilçesine saldırdığını söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin sabah saatlerinde Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Hadid, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Samangan İl Şura Başkanı Yardımcısı Haşim Serveri de militanların, Dere-i Suf Bala ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünü sağladıklarını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Çarbulak ve Dere-i Suf Bala ilçelerindeki tüm kamu binalarının kontrolünün sağlandığı ve ilçe merkezindeki güvenlik güçlerinin kendilerine teslim olduğu iddia edildi.

Öte yandan, dün de ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Cüzcan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan da saldırılar devam ediyor.

Son 2 ay içerinde ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı da 25'i geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri dışarıda tutulduğunda dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 100'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin elinde yer alıyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında çekişme sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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