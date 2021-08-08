Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükseldi.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükseldi.

Tahar İl Şura Vekili Ruhullah Raufi, AA muhabirine, Taliban'ın, yaklaşık iki hafta önce Tahar'ın merkezi Talukan şehrine saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu akşam saatlerinde Talukan'ın Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Raufi, güvenlik güçleri ve yerel yetkililerin Tahar'ın Farhar ilçesine geri çekildiğini belirtti.

Raufi, Taliban'ın tüm kamu binalarına girdiğini ve hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada da Talukan'daki tüm kamu binalarının ele geçirildiği ifade edildi.

Bugün öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pul ve Kunduz vilayetlerinin merkezleri Taliban kontrolüne geçmişti. Örgüt dün de ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, kuzeyde Samangan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat