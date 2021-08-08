Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükseldi.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, kuzeydoğudaki Tahar vilayetinin merkezi Talukan kentinin de örgütün eline geçmesiyle 5'e yükseldi.

Tahar İl Şura Vekili Ruhullah Raufi, AA muhabirine, Taliban'ın, yaklaşık iki hafta önce Tahar'ın merkezi Talukan şehrine saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu akşam saatlerinde Talukan'ın Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Raufi, güvenlik güçleri ve yerel yetkililerin Tahar'ın Farhar ilçesine geri çekildiğini belirtti.

Raufi, Taliban'ın tüm kamu binalarına girdiğini ve hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada da Talukan'daki tüm kamu binalarının ele geçirildiği ifade edildi.

Bugün öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pul ve Kunduz vilayetlerinin merkezleri Taliban kontrolüne geçmişti. Örgüt dün de ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, kuzeyde Samangan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Taliban, elini güçlendirme arayışında! Bir vilayet merkezini daha ele geçirdiler
Taliban, elini güçlendirme arayışında! Bir vilayet merkezini daha ele geçirdiler
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Demet Akalın Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 18:43:07. #1.16#

title