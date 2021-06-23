Afganistan'ın kuzeydoğusunda bir ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'ın kuzeydoğusunda bir ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeydoğusunda bir ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti.

Badahşan İl Şura Vekili Abdullah Naci Nazari, basına yaptığı açıklamada, militanların Badahşan'ın Haş ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu Haş ilçesinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini ifade eden Nazari, çıkan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiğini belirtti.

Nazari, bu ilçenin Taliban'ın eline geçmesiyle diğer birkaç ilçenin de tehdit altına girdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Haş ilçesinin tamamen kontrol altına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği iddia edildi.

Şiddet olayları arttı

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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