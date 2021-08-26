Afganistan'ın Kam Air havayolu şirketi, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik nedeniyle İran'a naklediyor
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Afganistan'ın Kam Air havayolu şirketi, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik nedeniyle İran'a naklediyor

Afganistan'ın Kam Air havayolu şirketi, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik nedeniyle İran'a naklediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Taliban'ın hakimiyetine aldığı Afganistan'daki özel havayolu şirketi Kam Air'in, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik için İran'a gönderdiği bildirildi.

Taliban'ın hakimiyetine aldığı Afganistan'daki özel havayolu şirketi Kam Air'in, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik için İran'a gönderdiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, "Afganistan'ın Kam Air şirketi, Kabil Havalimanı'nda çatışmaların ve tansiyonun yükselmesi üzerine bazı uçaklarını İran'daki havalimanlarına nakletme talebinde bulundu." dedi.

Zibahş, talebe olumlu yanıt verdiklerini ve şu ana kadar Kam Air'e ait 3 uçağın İran'daki havalimanlarına iniş yaptığını aktardı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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Afganistan'ın Kam Air havayolu şirketi, Kabil Havalimanı'ndaki uçaklarını güvenlik nedeniyle İran'a naklediyor - Haberler
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