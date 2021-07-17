Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi'nin kızı saldırıya uğradı
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Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi'nin kızı saldırıya uğradı

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi'nin kızı saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'in kızı 26 yaşındaki Silsila Alikil'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da saldırıya uğradığı bildirildi.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'in kızı 26 yaşındaki Silsila Alikil'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da saldırıya uğradığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil'in kızının kimliği belirsiz kişiler tarafından dün saldırıya uğradığı ve konunun yetkililere intikalinin ardından derhal kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanlığının ve ilgili güvenlik kurumlarının, büyükelçi ve ailesiyle yakın temasta olduğu ve konuyla ilgili kendilerine tam destek verdiğine işaret edilerek, emniyet birimlerinin suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi için çalıştığı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, büyükelçinin ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı kaydedildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Büyükelçi Alikil'in kızının kaçırıldığı, kendisine işkence edildiği ve daha sonra serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu hadise kınanarak, Pakistan'dan en kısa sürede saldırganların kimliğini belirlemesi ve olayı soruşturması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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