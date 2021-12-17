Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Zarar gören seralar Çiftliklerden görüntüler Çiftçi Afsar Khan ile röportaj Çiftçi Saidullah ile röportaj Afganistan'ın Host vilayetinde yardım kuruluşları tarafından Taliban öncesi kurulan bazı seralar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Zarar gören seralar
Çiftliklerden görüntüler
Çiftçi Afsar Khan ile röportaj
Çiftçi Saidullah ile röportaj Afganistan'ın Host vilayetinde yardım kuruluşları tarafından Taliban öncesi kurulan bazı seralar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çiftçiler, yardım sağlanmazsa daha fazla seranın zarar göreceğini ifade ediyor.