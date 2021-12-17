Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Zarar gören seralar Çiftliklerden görüntüler Çiftçi Afsar Khan ile röportaj Çiftçi Saidullah ile röportaj Afganistan'ın Host vilayetinde yardım kuruluşları tarafından Taliban öncesi kurulan bazı seralar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Zarar gören seralar

Çiftliklerden görüntüler

Çiftçi Afsar Khan ile röportaj

Çiftçi Saidullah ile röportaj Afganistan'ın Host vilayetinde yardım kuruluşları tarafından Taliban öncesi kurulan bazı seralar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çiftçiler, yardım sağlanmazsa daha fazla seranın zarar göreceğini ifade ediyor.

Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title