Afganistan'ın Host vilayetinde seralar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Zarar gören seralar

Çiftliklerden görüntüler

Çiftçi Afsar Khan ile röportaj

Çiftçi Saidullah ile röportaj Afganistan'ın Host vilayetinde yardım kuruluşları tarafından Taliban öncesi kurulan bazı seralar, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çiftçiler, yardım sağlanmazsa daha fazla seranın zarar göreceğini ifade ediyor.