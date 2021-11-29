Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor
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Pasaport başvurusu için fotokopi merkezlerinde oluşan yoğunluk Fotokopi kuyruğunda bekleyen insanlar Niaz Muhammed ile röportaj Parwaz Khan Masoom ile röportaj HOST - Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor.
Pasaport başvurusu için fotokopi merkezlerinde oluşan yoğunluk
Fotokopi kuyruğunda bekleyen insanlar
Niaz Muhammed ile röportaj
Parwaz Khan Masoom ile röportaj
HOST - Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor. Pasaport almak için başvuru yapmak isteyen insanlar fotokopi merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.