Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor - Haberler
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Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Pasaport başvurusu için fotokopi merkezlerinde oluşan yoğunluk Fotokopi kuyruğunda bekleyen insanlar Niaz Muhammed ile röportaj Parwaz Khan Masoom ile röportaj HOST - Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor.

Pasaport başvurusu için fotokopi merkezlerinde oluşan yoğunluk

Fotokopi kuyruğunda bekleyen insanlar

Niaz Muhammed ile röportaj

Parwaz Khan Masoom ile röportaj

HOST - Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor. Pasaport almak için başvuru yapmak isteyen insanlar fotokopi merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor

Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor

Afganistan'ın Host kentinde pasaport almak isteyenlerin sayısı artıyor

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

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