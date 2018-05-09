Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem
– Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
– Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 15: 11'de meydana geldiği, Tacikistan'ın Khorugh yerleşim bölgesine 62 kilometre, Afganistan'ın Feyzabad kentine 72 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Merkezin verilerine göre deprem 111 kilometre derinlikte meydana geldi. (Harita) - İstanbul