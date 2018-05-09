Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem

– Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Afganistan'ın Hindu Kuş Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 15: 11'de meydana geldiği, Tacikistan'ın Khorugh yerleşim bölgesine 62 kilometre, Afganistan'ın Feyzabad kentine 72 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Merkezin verilerine göre deprem 111 kilometre derinlikte meydana geldi. (Harita) - İstanbul

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