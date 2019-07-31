Afganistan'da otobüse bombalı saldırı: 34 ölü, 17 yaralı
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 34 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Afganistan'da Taliban'ın yol kenarına tuzakladığı bomba, sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında patladı. Olayda en az 34 sivil hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın Herat-Kandahar otoyolu kenarına kurulan bombalı tuzak, sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında infilak etti. Patlamada çoğu kadın ve çocuk 34 yolcu hayatını kaybederken, 17 yolcu ise yaralandı. Patlama, Herat kentinden Kandahar'a giden yolcu dolu otobüs Ferah ilinin AB Khorma bölgesinde seyir halinde olduğu sırada gerçekleşti.
Yerel yetkilikler, "Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bir bomba, Herat-Kandahar otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsüne isabet etti" dedi.
FERAH VALİLİĞİ SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA
Ferah Valiliği sözcüsü Farooq Barakzai, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve tamamının sivil olduğunu açıkladı.
Taliban'dan patlamayla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
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osmanlıya avrupa savaş açmayı planlarken en zayıf olduğu döneminde osmanlının macaristan osmanlıya sığınır osmanlı macaristanı zayıf halıyle destekler avrupa halkı sokaklara dökülüp osmanlının mertlığını alkışlar afganlar için bela okuyan arkadaşlar tarih kitabına bakın kurtuluş savaşında kadınların kulağındaki küpe ve ellerindeki bilezikleri nerey göndermişler ve TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ İLK tanıyan devlet hangisi!!! kalın sağlıkcaklaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH AFGANLARINDA SÜRYELİLERİNDE belasını versin bekacılar canımız kanımız ve malımız üzerinden mertlik yapıyorlar şehit olan fakir aç kalan fakir gazi olan fakir devleti bekliyen fakir saltanatı sürdüren boş beleş beleş hayinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen şeriatın ne olduğunu biliyormusun ki konuşuyosunCevap Yaz Yayından Kaldır
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NE ACIMASIZCA YORUM AFGANİSTANLILAR BENİM YAŞADIĞIM ŞEHİRDE DE YAYGIN AMA SURİYELİLERDEN BEŞ KAT İYİLERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adamlarda ölüm normal ritüelleşmiş yazık vallaCevap Yaz Yayından Kaldır
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al sana şeriatCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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bu şeriat değil aksıne ozlemle gelmesini beklediğiniz avrupanın ve abdnın demokrası duzenı şeriatın ne oldugunu bilseydın bugun bu konusmayı yapmazdın sadece cahılın tekısınYayından Kaldır
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Musluman dunyasi heleki pakistan afganistan aman aman uzak dursun ummet lazim degil bizeCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Bizede Coni lazım değilYayından Kaldır
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bu afganlılar ve diğerletrini getirenler geri göndersin kendileride gitsin- THHCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır