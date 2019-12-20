: Afganistan'ın Herat kentindeki TMV okullarında mezuniyet heyecanı

20.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:57

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Herat kız ve erkek liseleri, FETÖ'den devralınmasının ardından mezunlarını verdi.

Erkek Lisesinin konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, TMV mütevelli heyeti üyesi Cahit Bağcı, yerel yöneticiler ve veliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Voyvot, TMV okullarından mezun olan öğrencileri kendi evlatlarından ayrı görmediklerini, onların da artık Türk halkının birer ferdi olduğunu söyledi.

Voyvot, Afgan-Türk Maarif Okullarının yaptığı hizmetler ve kalitesiyle bundan sonra adından söz ettireceğini belirtti.

TMV mütevelli heyeti üyesi Bağcı da 42 ülkede yaklaşık 320 okulda eğitim verdiklerini kaydetti.

Kurum olarak kendi ülkesi ve ailesine yararlı insanları yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bağcı, öğrencilerin geleceğe iyi hazırlanması için her türlü imkanı sağlayacaklarının altını çizdi.

Herat Valisi Rahimi ise Afgan-Türk Maarif Okullarının Afganistan'da örnek durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her alanda yaptığı yardımların unutulmaz olduğunu dile getiren Rahimi, eğitim alanındaki yardımların daha büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Türk ve Afgan halk oyunları gösterisiyle devam eden tören, 50 erkek ve 25 kız öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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