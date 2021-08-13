Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
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Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın güneyi ve batısındaki Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Afganistan'ın güneyi ve batısındaki Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın Badgis merkezi Kale-i Nav kentine yönelik saldırılarını dün sabah saatlerinde artırdığını söyledi.

Saldırı sonucu bu sabah erken saatlerde kent merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini bildiren Bek, güvenlik güçlerinin şehir yakınındaki askeri kampa sığındığını ifade etti.

Bek, sadece bir askeri kamp dışında Badgis genelinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.

Öte yandan Gur Milletvekili Fatima Kohistani, Taliban üyelerinin Gur vilayeti merkezi Firuz Koh şehrine baskısını dün akşam saatlerinde artırdığı bilgisini paylaştı.

Kohistani, kent merkezinin bu sabah saatlerinde Taliban'ın kontrolüne geçtiğini, güvenlik güçlerinin çatışmaya girmeden kent merkezinden geri çekildiğini dile getirdi.

Güneyde Leşkergah kenti de Taliban'a geçti

Afganistan'ın stratejik öneme sahip olan en büyük kenti güneydeki Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah şehri Taliban'ın kontrolüne geçti.

Helmand Milletvekili Mirveyis Hadım da Taliban'ın Leşkergah kentini ele geçirmek için saldırılarını yaklaşık 20 gün önce başlattığını belirtti.

Hadım, "Güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde kent merkezinde geri çekilmek zorunda kaldı. Şu an Leşkergah kenti Taliban'ın kontrolüne geçti. Güvenlik güçleri ise Şurabek Havalimanı'na sığındı." diye konuştu.

Öte yandan dün gece saatlerinde, Afganistan'ın güneyinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci kenti olan Kandahar vilayetinin merkezi Taliban'ın eline geçmişti.

Afganistan'ın güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi, dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 15 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birlşemiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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