Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Karzai: "Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal süreç haline gelmelidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Karzai: "Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal süreç haline gelmelidir"

Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Karzai: 'Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal süreç haline gelmelidir'
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülkede barışın, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal bir süreç haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülkede barışın, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal bir süreç haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Karzai, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, ülkesinde barışa ulaşamamanın nedenlerinden birinin, barış sürecinin ulusal olmaması olduğunu belirtti.

Taliban ve Afgan tarafının ülkedeki savaşı sona erdirmek için bu süreci millileştirme konusunda çalışması gerektiğini ifade eden Karzai, "Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal bir süreç haline gelmelidir." dedi.

Karzai, müzakerelerin Afganistan'ın içerisinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Büyük savaşlarda da müzakere sonucunda en kısa zamanda anlaşmaya varıldığını dile getiren Karzai, Afganistan barış görüşmelerinin bir ay içinde sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terkedilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığınca, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Son dakika! Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Son dakika! Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon: 1 kişi tutuklandı
Fransa'ya kaçak yollarla girmek isteyen Iğdırlı vatandaş, nehirde akıntıya kapılarak kayboldu
Fransa'ya kaçak yollarla girmek isteyen Iğdırlı vatandaş, nehirde akıntıya kapılarak kayboldu
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Karzai: "Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal süreç haline gelmelidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:13:31. #1.16#

title