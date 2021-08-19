Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda...
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Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda...

Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda... - Haberler
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