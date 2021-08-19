Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda...
Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.
Afganistan'ın Esedabad kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü gösterilerinde Taliban güçlerinin ateş açtığı ve izdiham yaşandığı, çıkan olaylarda hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı