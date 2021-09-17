Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı - Haberler
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Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı Kabil'in 13 kilometre güneydoğusunda bulunan ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı.

- Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı

KABİL - Kabil'in 13 kilometre güneydoğusunda bulunan ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı.

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından halk, Taliban yönetiminde günlük hayatını idame ettiriyor. Taliban yönetimi öncesinde başkent Kabil'in 13 kilometre güneydoğusunda bulunan ülkenin en büyük hapishanesi Puli Çarhi şu an boş bulunuyor. Puli Çarhi hapishanesinin eski gardiyanı Safiullah, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bir zamanlar en az 10 bin mahkumu bulunan bu hapishanede yazılı duvarlar, kırılan kapılar ve yıkılan duvarlar dışında şu an hiç kimse yok" diyerek hapishanenin son durumunu anlattı.

Taliban tarafı ise çatışmalar süresince hapishanelerden kaçan DEAŞ mahkumları ve diğer suçluları geri getirmeye çalıştıklarını söylüyor.

Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı

Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı

Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı

Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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