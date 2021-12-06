Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Çam fıstığı üreticileri Mahsulün çuvallara konması Esnaftan detaylar Çuvalların araçlara taşınması Esnaf Badshah ile röportaj Esnaf Norma Din ile röportaj HOST - Afganistan Host şehrindeki çam fıstığı üreticileri ve alım satımını yapan esnaf, ürünlerin ihracatını yapamazlarsa milyon dolarlık...
Çam fıstığı üreticileri
Mahsulün çuvallara konması
Esnaftan detaylar
Çuvalların araçlara taşınması
Esnaf Badshah ile röportaj
Esnaf Norma Din ile röportaj HOST - Afganistan Host şehrindeki çam fıstığı üreticileri ve alım satımını yapan esnaf, ürünlerin ihracatını yapamazlarsa milyon dolarlık zarara uğrayacaklarını ifade etti.