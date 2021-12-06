Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri

Çam fıstığı üreticileri

Mahsulün çuvallara konması

Esnaftan detaylar

Çuvalların araçlara taşınması

Esnaf Badshah ile röportaj

Esnaf Norma Din ile röportaj HOST - Afganistan Host şehrindeki çam fıstığı üreticileri ve alım satımını yapan esnaf, ürünlerin ihracatını yapamazlarsa milyon dolarlık zarara uğrayacaklarını ifade etti.