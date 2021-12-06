Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Çam fıstığı üreticileri Mahsulün çuvallara konması Esnaftan detaylar Çuvalların araçlara taşınması Esnaf Badshah ile röportaj Esnaf Norma Din ile röportaj HOST - Afganistan Host şehrindeki çam fıstığı üreticileri ve alım satımını yapan esnaf, ürünlerin ihracatını yapamazlarsa milyon dolarlık...

Çam fıstığı üreticileri

Mahsulün çuvallara konması

Esnaftan detaylar

Çuvalların araçlara taşınması

Esnaf Badshah ile röportaj

Esnaf Norma Din ile röportaj HOST - Afganistan Host şehrindeki çam fıstığı üreticileri ve alım satımını yapan esnaf, ürünlerin ihracatını yapamazlarsa milyon dolarlık zarara uğrayacaklarını ifade etti.

Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri

Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri

Afganistan'ın çam fıstığı üreticileri

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title