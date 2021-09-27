Afganistan'ın BM Büyükelçisi Isaczai, BM 76. Genel Kurul konuşmacılar listesinden ayrıldı

Afganistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ghulam Isaczai, BM 76'ıncı Genel Kurulu toplantısında konuşmacılar listesinden ayrıldı.

BM tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai'nin ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 76'ıncı Genel Kurulu toplantısında konuşmacılar listesinden ayrıldığı duyuruldu. BM Genel Kurulu Başkanı'nın Sözcüsü Monica Grayley, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin devrilen rejimini temsil eden Isaczai'nin listeden çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülke genel görüşmeye katılımını geri çekti" ifadelerini kullandı. Grayley, Afganistan'ın BM misyonunun genel görüşmeden geri çekilmeye ilişkin bir neden göstermediğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Taliban güçleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Afganistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi'nin Genel Kurula "katılmasına" izin verilmesini talep eden bir mektup yazmıştı. Mektupta Isaczai'nin Afganistan'ı küresel organda "artık temsil etmediği" ve Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'in Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği belirtilmişti. Fakat BM halen Isaczai'yi Afganistan misyonunun başı olarak görüyor.

(İHA)

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