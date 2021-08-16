Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine...
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Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine...

Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin 'iç savaşa' sürüklenmesine ve 'dışlanmış bir devlet' haline gelmesine...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.

Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine... - Haberler
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