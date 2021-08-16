Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine...

Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai, Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.