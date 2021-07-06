Afganistan'ın batısında 3 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
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Afganistan'ın batısında 3 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın batısında 3 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat ve Badgis vilayetlerinde 3 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti.

Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat ve Badgis vilayetlerinde 3 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti.

Herat Emniyet yetkilileri, militanların, Herat'ın Çeşt ve Guryan ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonucu her iki ilçe merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiği kaydedildi.

Bu durumda Taliban, uzun zamandır saldırılar düzenleyerek ele geçirmeye çalıştığı ve yapımı Hindistan tarafından tamamlanan, 2016 yılında hizmete açılan Herat'ın Çeşt ilçesinde bulunan Salma Barajı'nı kuşatmış oldu.

Öte yandan Badgis Valisi Husamettin Şems, militanların, Badgis'in AB Kameri ilçesine saldırı düzenlediği söyledi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geçici olarak geri çekildiğini dile getiren Şems, bu durumda ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini belirtti.

Son 24 saatte 12 vilayette çatışma yaşandı

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin 12 vilayetinde son 24 saat içinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 261 militanın öldürüldüğü, 206 militanın yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, militanlara karşı düzenlenen operasyonlarda patlamaya hazır bulunan 40 bomba düzeneğinin imha edildiği aktarıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde 11 ilçeyi kontrol altına aldıkları iddia edildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 164 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırı yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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