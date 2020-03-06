Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lideri anma törenine silahlı saldırı: Yaralılar var

06.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:59

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazara azınlığın liderlerinden Abdülali Mezari'nin ölümünün 25'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine silahlı saldırı düzenlendi.



Görgü tanıkları aralarında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve çok sayıda üst düzey yetkilinin de bulunduğu program sırasında gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırının ardından ateş açılmaya başlandığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle