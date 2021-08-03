Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında patlama
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Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında patlama

Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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