Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu aktarıldı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği bildirilirken, patlama sonrası bölgede silah sesleri duyulduğu aktarıldı.
Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Bismillah Mohammadi'nin evinin yakınlarında patlama - Haberler
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