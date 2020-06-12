Afganistan'In başkenti Kabil'de patlama: 4 ölü
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Afganistan'In başkenti Kabil'de patlama: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan Sher Shah Suri Cami'de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Afganistan'In başkenti Kabil'de patlama: 4 ölü
12.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:18
–Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan  Sher Shah Suri Cami'de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bombalı saldırının henüz üstlenilmediği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Camiye çok sayıda polis ve ambülans sevk edildiği ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Afganistan

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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