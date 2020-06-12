Afganistan'In başkenti Kabil'de patlama: 4 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan Sher Shah Suri Cami'de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.
12.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:18
–Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan Sher Shah Suri Cami'de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bombalı saldırının henüz üstlenilmediği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Camiye çok sayıda polis ve ambülans sevk edildiği ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Afganistan
- Afganistan
Kaynak: DHA