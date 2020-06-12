Afganistan'In başkenti Kabil'de patlama: 4 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan Sher Shah Suri Cami'de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

–Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan Sher Shah Suri Cami'de Cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bombalı saldırının henüz üstlenilmediği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Camiye çok sayıda polis ve ambülans sevk edildiği ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.- Afganistan

Kaynak: DHA