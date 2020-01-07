Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi

Afganistan'In başkenti Kabil'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen Afganlar sokaklarda yürüyüşe çıktı. Atla gezerek, kızak kayarak, kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkaran Afganlar 'selfie' çekmeyi de ihmal etmedi.

07.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:31
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi

'ın başkenti 'de yağan kar şehri beyaza bürüdü.


Karın tadını çıkarmak isteyen Afganlar sokaklarda yürüyüşe çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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