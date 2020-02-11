Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, üniversitenin yakınlarında kalabalığın arasında patlattığını açıkladı

11.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:44
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

'ın başkenti 'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.


Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, üniversitenin yakınlarında kalabalığın arasında patlattığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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