06.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:46

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı düzenlendi. - KABİL

Kaynak: İHA