Afganistan ile Taliban arasında Doha'da ön anlaşma imzalandı

Afganistan ile Taliban arasındaki barış sürecinde, görüşmelere devam etmek üzere ön anlaşma Katar'ın başkenti Doha'da imzalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, anlaşmanın NATO tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

Afganistan ile Taliban arasındaki barış sürecinde, görüşmelerin devam etmesi konusunda ön anlaşma imzalandı. Anlaşma, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanırken, Afganistan ve Taliban temsilcileri, siyasi yol haritası ve ateşkes konusunda üç sayfalık bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

JENS STOLTENBERG: OLUMLU KARŞILIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan ile Taliban arasında varılan ön anlaşmanın olumlu karşılandığını ifade ederek, "Doha'daki atılımı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, çatışmanın kalıcı bir siyasi ve barışçıl çözümüne yönelik bir adımdır. Afganistan'daki savaş ve tüm NATO müttefikleri barışın ilerlemesini güçlü bir şekilde destekliyor ve daha fazla ilerleme görmek istiyoruz. Siyasi bir kurulun kurulmasında hızlı ilerleme görmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı