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Afganistan ile Özbekistan arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Afganistan ile Özbekistan arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Özbekistan ile Afganistan arasındaki uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Özbekistan ile Afganistan arasındaki uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Afganistan'ın özel havacılık şirketi Kam Air'den yapılan ve Özbek basınında yer alan açıklamada, şirkete ait yolcu uçaklarının bugünden itibaren Kabil ile Taşkent arasında uçuşlara başladığı bildirildi.

Açıklamada, ilk etapta uçuşların salı ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yaz aylarında Taliban'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından iki ülke arasındaki uçak seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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