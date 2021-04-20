Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana...
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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana...

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana geldiğini açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana geldiğini açıkladı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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