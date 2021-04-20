Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana...
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana geldiğini açıkladı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yerel saatle 21.50'de başkent Kabil'in 15. Bölgesinde bulunan Çarrahi Şehit'te patlama meydana geldiğini açıkladı. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı