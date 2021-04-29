Afganistan'ı yaklaşık 112 milyon dolar dolandırmaya çalışan ABD vatandaşı suçunu itiraf etti
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Afganistan'ı yaklaşık 112 milyon dolar dolandırmaya çalışan ABD vatandaşı suçunu itiraf etti

Afganistan'ı yaklaşık 112 milyon dolar dolandırmaya çalışan ABD vatandaşı suçunu itiraf etti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

LOS Afganistan'da elektrik santrali inşa etmek için sahte teklifte bulunduğu Afgan hükümetini yaklaşık 112 milyon dolar dolandırmaya çalışan bir ABD vatandaşı suçunu kabul etti.

LOS Afganistan'da elektrik santrali inşa etmek için sahte teklifte bulunduğu Afgan hükümetini yaklaşık 112 milyon dolar dolandırmaya çalışan bir ABD vatandaşı suçunu kabul etti.

California Savcılığından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Said İsmail Amiri'nin Afganistan hükümetini dolandırmaya çalışmaktan suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Amiri'nin ABD tarafından finanse edilen 5 elektrik santrali inşa etme projesine sahte teklif yaparak Afganistan'ı 112 milyon dolar dolandırma girişimine dair suçunu kabul ettiği aktarıldı.

Amiri'nin bu kapsamda firmasının sözleşme şartlarını karşıladığını gösteren sahte belgeler sunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, zanlının rakiplerinden yaklaşık 20 milyon dolar daha düşük bir teklif yaptığı da kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan elektrik dağıtım şirketinin Amiri'den şirket geçmişine dair daha fazla belge istemesi üzerine dolandırıcılık planının ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

ABD basınındaki haberlerde, Amiri'nin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğine işaret ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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