Afganistan'ı sel vurdu: 40 ölü, 150 kişi kayıp
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Afganistan'ı sel vurdu: 40 ölü, 150 kişi kayıp

Afganistan'ı sel vurdu: 40 ölü, 150 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 40 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi kayboldu.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 40 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi kayboldu.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde yer alan Kamdesh köyünde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Vilayet Meclis Başkanı Saeedullah Nuristani, sele yönelik yaptığı açıklamada, "40 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Muhtemelen ölü sayısı artacak" bilgisini paylaştı. 150 kişinin de kayıp durumda olduğu vurgulayan Nuristani, sel felaketinde 80 evin yıkıldığını belirtti.

Kamdesh ilçesinin Taliban'ın kontrolünde olduğunu ifade eden Afgan yetkililer, bölgede iletişim altyapısının zayıf olduğu için güvenilir bilgi almanın şu anda zor olduğunu kaydetti. Taliban ise insani yardım kuruluşlarının bölgeye güvenli bir şekilde erişimine izin vereceklerini duyurdu. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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