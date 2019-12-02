Afganistan hükümetinden Taliban'a ateşkes çağrısı

02.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:20

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barış görüşmelerinin başlaması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Siddik, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın barışa katılması için büyük fırsatlar yaratıldığını belirtti.

Ateşkes uygulanması konusunda Taliban'ın iyice düşünmesi gerektiğini vurgulayan Siddiki, "Taliban ateşkes yaparsa, Afgan hükümeti ile Taliban arasında doğrudan ve yüz yüze görüşmeler başlayacaktır." dedi.

Siddiki, Taliban'ın, Afganistan'daki savaşa son verilmesi için ateşkes teklifini kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

- Taliban'dan olumsuz yanıt

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD ile yaptıkları barış görüşmelerinin sonuçlanması gerektiği ifade edildi.

Görüşmeler sonuçlanmadığı, anlaşma metni imzalanmadığı ve Afgan hükümetiyle yüz yüze görüşmeler başlamadığı sürece ateşkes yapılmayacağı belirtilen açıklamada, henüz bu konuda ciddi çalışmaların başlamadığı kaydedildi.

Açıklamada, geçen aylarda askıya alınan ABD-Taliban barış görüşmelerini kaldığı yerden sürdürmeye hazır oldukları vurgulandı.

Trump, müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.



Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.



Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine, Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kaynak: AA