Afganistan hükümeti Taliban ile müzakare heyetini belirledi
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Politika

Afganistan hükümeti Taliban ile müzakare heyetini belirledi

Afganistan'da ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında Afgan hükümeti, Taliban ile müzakereli yürütecek heyetin üyelerini belirledi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
Afganistan hükümeti Taliban ile müzakare heyetini belirledi

Afganistan'da ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında Afgan hükümeti, Taliban ile müzakereli yürütecek heyetin üyelerini belirledi.

Afganistan'da ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında Taliban ile görüşmelere katılacak müzakere heyeti belli oldu. Afganistan hükümeti, Taliban ile yürütülecek görüşmeler için kurulan heyetin 5'i kadın 21 kişiden oluştuğunu açıkladı. Barış Bakanlığı tarafından duyurulan listeye göre eski Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü (NDS) Şefi Masoom Stanekzai'nin başkanlığında kurulan heyette politikacılar, eski yetkililer ve sivil toplum temsilcileri yer alıyor.

Hükümet ayrıca, Mart ayının sonunda Taliban mahkumlarını serbest bırakmaya başlayacağını ve müzakerelerin önündeki bir engeli ortadan kaldıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Gani daha önce ilk etapta bin 500 mahkumunun serbest bırakılacağını açıklamış, Taliban ise görüşmelere başlanmadan önce 5 bin mahkumun serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta başında Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşme gerçekleştirmiş, ülkede seçim sonuçlarından kaynaklı siyasi krizin sona ermesini ve Taliban ile uzlaşıya varılması konusunda adım atılmasını istemişti. Pompeo, aksi takdirde hükümete yapılacak 1 milyar Dolarlık yardımın kesileceğini ifade etmişti. - KABİL

Kaynak: İHA

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